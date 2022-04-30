Москва, , 14:13 — REGNUM Военные следственные органы СК РФ в присутствии адвоката предъявили заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе в/ч А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты ВСУ старшему лейтенанту Сергею Батынскому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Об этом говорится в сообщении СК РФ.

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Установлено, что в начале апреля 2022 г. в Мариуполе военнослужащие 36 БМП задержали двух мирных граждан, проезжавших мимо блок-поста на велосипеде. Последние представились мужем и женой.

Несмотря на наличие у них украинских паспортов, было принято решение поместить их в подвальное помещение. Употребив спиртные напитки, Батынский вывел задержанную и, в нарушение требований Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 г., гарантирующей женщинам специальную охрану от покушений на их честь (изнасилования, принуждения к проституции или любой другой формы покушений на их нравственность), угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера.

Когда удерживаемый в подвальном помещении мужчина попытался пресечь совершение противоправных действий, Батынский застрелил его.

В ходе следственного эксперимента, проведенного в присутствии защитника, обвиняемый показал механизм совершения преступления.

Свое негативное отношение к потерпевшим он мотивировал тем, что указанные лица, со слов сослуживцев, подозревались в сепаратизме.

Обвиняемый раскаивается в содеянном.