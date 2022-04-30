Донецк, 30 апреля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Число пострадавших при обстреле Кировского района Донецка мирных жителей возросло до трех. Об этом 30 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«В Кировском районеДонецка число раненых в результате обстрела ВФУ возросло до трех человек», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось о двух раненых.

Ранее ВСУ обстреляли Кировский район Донецка снарядами калибра 122 мм.