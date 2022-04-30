Луганск, , 10:31 — REGNUM МЧС ЛНР начало сбор и захоронение тел жителей Рубежного, погибших в ходе боевых действий. Об этом 30 апреля сообщает представитель МЧС города Андрей Кузнецов.

МЧС ЛНР Sovminlnr.ru

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«Собираем погибших, … хороним на Кудряшовском кладбище. Будут подписаны те, кто установлен. Неустановленные будут подписаны как неизвестные», — отметил он.

По его словам, собирать погибших приходится как на улице, так и по квартирам. Среди погибших — жертвы обстрелов со стороны ВСУ, погибшие от случайных пуль или умершие по естественным причинам.

Количество погибших пока неизвестно.