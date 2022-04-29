Москва, , 21:37 — REGNUM Войска Польши и других стран-членов НАТО могут войти на территорию Украины, чтобы не допустить военной победы России. Об этом 29 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польские солдаты

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«Потребность ввести военный контингент стран НАТО на Украину может возникнуть в случае успешного продвижения российских войск на запад и перехода их на правый берег Днепра», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в этом случае главной задачей для польских ВС будет не позволить России занять всю Украину и тем самым утвердить свою победу. При этом ни США, ни НАТО как блок не захотят участвовать в такой операции из-за опасности прямого столкновения с Россией.

Но вот т. н. «коалиция по желанию», состоящая из нескольких натовских стран — возможный вариант, полагает эксперт.