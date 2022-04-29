Москва, 29 апреля 2022, 21:37 — REGNUM Войска Польши и других стран-членов НАТО могут войти на территорию Украины, чтобы не допустить военной победы России. Об этом 29 апреля заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.

Польские солдаты
Польские солдаты

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«Потребность ввести военный контингент стран НАТО на Украину может возникнуть в случае успешного продвижения российских войск на запад и перехода их на правый берег Днепра», — заявил эксперт.

По мнению политолога, в этом случае главной задачей для польских ВС будет не позволить России занять всю Украину и тем самым утвердить свою победу. При этом ни США, ни НАТО как блок не захотят участвовать в такой операции из-за опасности прямого столкновения с Россией.

Но вот т. н. «коалиция по желанию», состоящая из нескольких натовских стран — возможный вариант, полагает эксперт.

Даже столкновение её миссии с войсками РФ не будет означать атаку на страну НАТО, так как дело происходит за её пределами. И самый подходящий лидер такой коалиции — Польша. Собственно, больше и некому. Она традиционно выступает инициатором наиболее жёсткой политической линии по отношению к России и она же позиционирует себя как основной защитник Украины на Западе. Самый крупный европейский сосед, для которого Западная Украина — традиционная сфера влияния. Так что вполне возможно, что такая коалиция будет сформирована. Правда, пока что до необходимости в ней ещё далеко, да и с союзниками там явно не всё так просто.
Олег Неменский