Москва, , 15:42 — REGNUM Партию «Альтернатива для Германии» которая выступила с инициативой запуска «Северного потока – 2» в обмене на поставку газа в евро, вряд ли стоит сегодня воспринимать всерьез, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

«Северный поток — 2» Harald Hoyer

«Влияние её довольно ограничено, а публичные заявления в большей степени рассчитаны на медийный эффект, а не на продвижение каких-то реальных решений.

Во-первых, в данном заявлении России предлагается ложный компромисс.

В обмен за отказ от того, чтобы не поставлять газ за евро, то есть, с учетом вероятности конфискации, бесплатно, предлагается возможность поставлять бесплатно больше газа — еще и по «Северному потоку – 2».

Очевидно, что мнения России об этой схеме он не спросил, а оно вряд ли будет позитивным.

Во-вторых, у заморозивших проект «зеленых» и их товарищей по коалиции были политические, юридические и экологические претензии к сертификации трубопровода.

Им же представитель АДГ фактически предлагает признать, что все их претензии были высосаны из пальца — это явная потеря лица. Вряд ли они бы пошли на это.

Более того, сама по себе сертификация газопровода не даст России никаких гарантий - если ЕС, как планирует, будет постепенно отказываться от российского газа или вовсе введет на него эмбарго, наличие ещё одной сертифицированной трубы никак нам не поможет», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что власти ФРГ должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится вновь принимать евро за газ.

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