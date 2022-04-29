Берлин, , 09:23 — REGNUM Власти Германии должны запустить газопровод «Северный поток — 2», если Россия согласится вновь принимать евро за газ. Об этом сообщил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла.

«Северный поток — 2» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша партия считает, что Федеративная Республика Германия должна в любом случае придерживаться введения «Северного потока — 2». Поэтому я рассматриваю валютный вопрос как не зависящий от проекта. Если аргумент о торговле в евро поможет убедить федеральное правительство ввести в эксплуатацию готовый газопровод, то это может быть хорошей идеей. Но боюсь, что сейчас речь идет вовсе не о таких подробностях», — сказал он РИА Новости.

Вместе с тем он добавил, что «существует опасность того, что клин в европейский континент будет вбит еще глубже, а евразийские торговые отношения будут навсегда заблокированы санкционным режимом».