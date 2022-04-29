История вопроса

Вид спорта, в котором люди соревнуются преодолевать дистанции на коньках по льду на скорость. Состязания бывают двух видов, в зависимости от длины дистанции: классическая дистанция и шорт-трек. Соревнования конькобежцев включены в программу Олимпийских игр.



Российская сборная входит в пятерку сильнейших сборных мира. Практически ни одно мировое первенство не обходится без российских спортсменов на пьедестале

