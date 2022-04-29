Москва, 29 апреля 2022, 15:21 — REGNUM Союз конькобежцев России принял решение не продлевать контракт с польским тренером Павлом Абраткевичем. Об этом 29 апреля сообщил президент организации Алексей Кравцов.
«С Абраткевичем было решено не продлевать контракт по обоюдному согласию», — цитирует Кравцова ТАСС.
Абраткевич работал в России с 2011 года. Под его руководством Ольга Фаткулина выиграла серебряную медаль Олимпиады-2014 в Сочи, а Наталья Воронина стала бронзовым призёром Игр-2018 в Пхёнчхане.
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