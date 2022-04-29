Москва, 29 апреля 2022, 13:08 — REGNUM Российский конькобежец, трёхкратный чемпион мира Денис Юсков решил завершить карьеру. Об этом 29 апреля сообщила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
«Да, он решил завершить карьеру», — цитирует Барышеву ТАСС.
Юсков пропустил олимпийский сезон из-за травмы. До этого он пропустил чемпионат мира 2021 года.
Юсков является трёхкратным чемпионом мира на дистанции 1500 м, он побеждал на мировых первенствах в 2013, 2015 и 2016 годах. На этой же дистанции он выиграл Кубок мира в 2016, 2018 и 2019 годах.
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