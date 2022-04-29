Москва, 29 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Союз конькобежцев России принял решение не продлевать контракт с польским тренером Павлом Абраткевичем. Об этом 29 апреля сообщил президент организации Алексей Кравцов.

Николай Иванов ИА REGNUM Дмитрий Чечулин. Барельеф «Конькобежный спорт», вестибюль станции метро «Динамо»

«С Абраткевичем было решено не продлевать контракт по обоюдному согласию», — цитирует Кравцова ТАСС.

Абраткевич работал в России с 2011 года. Под его руководством Ольга Фаткулина выиграла серебряную медаль Олимпиады-2014 в Сочи, а Наталья Воронина стала бронзовым призёром Игр-2018 в Пхёнчхане.

Читайте также: Трёхкратный чемпион мира, конькобежец Денис Юсков завершил карьеру