Симферополь, 29 апреля, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Жителю херсонской области Украины грозит длительное тюремное заключение в России. Мужчину 1991 года рождения в Крыму задержали сотрудники Федеральной службы безопасности. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ РФ.

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Задержанный подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, мужчина в 2016 году, находясь на территории Украины, добровольно вступил в ряды крымско-татарского батальона, деятельность которого противоречит интересам России.

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В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нём»). Ему грозит до 15 лет колонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля суд в Крыму арестовал пятерых предполагаемых украинских диверсантов, готовивших нападение на российский гуманитарный конвой. Согласно судебному решению, подозреваемые проведут под стражей ближайшие два месяца.

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