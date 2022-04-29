Париж, 29 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Посол Франции на Украине Этьен де Понсен заявил, что президента Эммануэля Макрона «ожидают» на Украине, передает BFM TV.

Jérémy Barande Эммануэль Макрон

«Его ждут, он это знает. Вы знаете, что он почти ежедневно общался с президентом Зеленским в течение многих месяцев, задолго до кризиса», — напомнил французский посол.

«Я считаю, что Макрон определенно рассматривает возможность приезда», — добавил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна «как никогда» внимательно относится к ситуации вокруг Украины.

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