Париж, 29 апреля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что страна «как никогда» внимательно относится к ситуации вокруг Украины, сообщает Le Parisien.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

«В последние дни мы продолжали поставлять оборонную технику украинским силам, чтобы удовлетворить насущные потребности», — пояснил представитель правительства после последнего заседания кабинета министров перед инаугурацией Эммануэля Макрона на второй срок.

«Франция также работает над усилением санкций против России», — продолжил Габриэль Атталь.

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