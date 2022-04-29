Пхеньян, 29 апреля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В КНДР продолжаются работы по восстановлению ядерного полигона Пхунгери, расположенного в провинции Хамгён-Пукто. Об этом сообщает американский портал 38 North.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

Согласно опубликованным данным, на коммерческих спутниковых снимках, сделанных 26 апреля, видны продолжающиеся работы у третьего тоннеля.

Сообщается о строительстве нового входа и установке опорных конструкций. Отмечается, что площадка рядом с входом выровнена и укреплена, а к востоку от нового входа построено вспомогательное здание.

Напомним, что в 2018 году КНДР сообщила о ликвидации полигона в качестве жеста доброй воли.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее предположили, что в Северной Корее могут восстановить тоннель на ядерном полигоне Пхунгери за месяц.

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