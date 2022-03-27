Пхеньян, , 08:35 — REGNUM Около месяца понадобиться для восстановления одного из тоннелей ядерного полигона Пхунгери в провинции Хамгён-Пукто властям Северной Кореи. Об этом 27 марта сообщает агентство Yonhap.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным агентства, полученным из источников в южнокорейском правительстве и вооруженных силах, власти КНДР прокладывают к тоннелю боковой подземный ход. Речь идёт о третьем тоннеле, вход в который был завален. Сначала была предпринята попытка расчистить вход, но затем власти решили, что проще сделать ход сбоку. Благодаря такому решению восстановление доступа в тоннель станет возможным в течение месяца.

Всего на полигоне было построено четыре тоннеля, но третий и четвёртый для испытаний ракет не использовались. При этом состояние четвёртого тоннеля лучше, чем третьего. В 2018 году КНДР сообщила о ликвидации полигона в качестве жеста доброй воли.

Напомним, 24 марта ВС КНДР по прямому указанию лидера страны Ким Чен Ына осуществили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

Ранее ИА REGNUM сообщало об осуждении запуска баллистической ракеты КНДР главами МИД Республики Корея Чон Ый Ён и его коллегой из Японии Ёсимаса Хаяси.

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