Москва, 29 апреля, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве уничтожены ракетным ударом российских воздушно-космических сил. Об этом официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил 29 апреля на брифинге.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования ВКС России уничтожены производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве», — сказал генерал.

На заводе «Артём» выпускали авионику, ракеты воздух-воздух, вооружение для танков и тяжелой бронетехники, вертолётные системы защиты. Предприятие, созданное в 1944 году, входит состав оборонного концерна «Укроборонпром».

Как сообщало ИА REGNUM, в Минобороны также проинформировали об уничтожении ракетами «Калибр» трёх тяговых электроподстанций в районах железнодорожных узлов в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях Украины.

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