Москва, 29 апреля, 2022, 11:08 — ИА Регнум. Три тяговые электроподстанции уничтожены в районах железнодорожных узлов в Киевской, Одесской и Хмельницкой областях Украины. Их поразили российские ракеты «Калибр», сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 29 апреля на брифинге.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

Он уточнил, что высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр» уничтожили тяговые электроподстанции в районах железнодорожных узлов Фастов, Красноселка и Полонное.

Кроме того, Воздушно-космические силы России уничтожили высокоточным оружием производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артём» в Киеве.

За ночь ракетные войска поразили 13 украинских военных объектов. Десять военных объектов уничтожены высокоточными ракетами воздушного базирования, в том числе склад боеприпасов в районе Ильичёвки.

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