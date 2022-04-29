Москва, , 10:08 — REGNUM Уголовное дело против командира бригады вооруженных украинских формирований за жестокое обращение с гражданским населением возбудили российские следователи. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении командира 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковника Сергея Поступальского, а также иных лиц из числа военнослужащих указанной бригады», — говорится в сообщении.

Также указывается, что названные лица подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов).

Кроме того, отмечается, что по данным следователей, 27–28 апреля Поступальский и другие военноые ВСУ выполнили заведомо преступные приказы киевского режима в нарушение положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны (Женева, 12.08.1949), осуществив прицельные артиллерийские и минометные объектов гражданской инфраструктуры в городах Рубежное, Первомайск, Старобельск и Ирмино, а также населенных пунктах Калиново и Березовское Луганской Народной Республики.

Кроме этого, уточняется, что результате обстрелов со стороны названных лиц погибли три мирных жителя, восемь получили ранения. Также были повреждены 23 жилых дома и здание котельной.

«Следственный комитет России принимает меры к установлению других украинских военнослужащих, причастных к совершению преступления, а также иных эпизодов преступной деятельности фигуранта», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 25 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР).