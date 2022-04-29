Донецк, , 09:57 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские вооруженные формирования 25 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 29 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации.

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 25 фактах ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 170 единиц различных боеприпасов.

При этом отмечается, что украинскими нацистами в ходе обстрелов применялись реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, РПГ/СПГ и крупнокалиберные пулеметы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования Украины совершили обстрел Донецка.