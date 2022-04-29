Париж, 29 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Компания TotalEnergies объявила, что никогда не говорила, что останется в России, сообщает Le Paririsen.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал СПГ

«Мы никогда не говорили, что останемся в России. Мы просто не говорили, что уйдем, это немного другое», — говорится в заявлении компании TotalEnergies.

Компания сообщает, что сможет найти замену сжиженному природному газу (СПГ) из Сибири.

«Отныне наша деятельность в России в основном вращается вокруг проекта «Ямал СПГ». Объем этого контракта огромен, это большие деньги, и мы должны соблюдать его до тех пор, пока санкции позволяют нам это делать. И если это будет невозможно, то мы будем действовать соответственно», — отметили в TotalEnergies.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация в связи с прекращением поставок российского природного газа в Польшу и Болгарию будет 2 мая обсуждаться министрами энергетики стран Евросоюза.

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