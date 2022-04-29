Москва, 29 апреля, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский загоняет Украину в долговую яму, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

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«Ленд-лиз — это товарный кредит, причем недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Он напомнил, как СССР получал вооружение от США по ленд-лизу, об этом говорили как о помощи союзников.

«Только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты!» — отметил спикер Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Конгресс США принял решение о ленд-лизе для Украины. Документ временно снимет ряд ограничений, касающихся аренды или поставок военной помощи, предназначенной для защиты гражданского населения Украины. В рамках закона президент США Джо Байден должен будет запустить ускоренные процедуры для обеспечения поставок помощи в рамках ленд-лиза.