Белград, 29 апреля, 2022, 01:43 — ИА Регнум. Украина не меняет позицию по поводу непризнания независимости Косово. Об этом заявил 28 апреля поверенный в делах посольства Украины в Сербии МаркМартынюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

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По его словам, Украина уважает территориальную целостность Сербии, но ожидает, что Сербия присоединится к антироссийским санкциям.

«Сербия однозначно выбрала путь евроинтеграции, и поэтому мы ожидаем, что все европейские страны окажут нам поддержку, как финансовую, гуманитарную, так и поддержку через санкции против России», — процитировал портал b92 слова украинского дипломата.

Мартынюк поблагодарил Сербию за то, что она проголосовала за исключение России из Совета по правам человека ООН.

Отвечая на вопрос действительно ли на Украине сильны ультраправые движения, как об этом говорит российская сторона, Мартынюк заявил, что президент Владимир Зеленский — еврей, мэр Киева Владимир Кличко — наполовину русский, наполовину украинец.

«Так что я не сказал бы, что мы нацисты. Но я думаю, что каждый, кто против Путина, для Путина является нацистом», — сказал Мартынюк.

Напомним, что Сербия осудила «нарушение территориальной целостности Украины» со стороны России, но при этом не присоединилась к антироссийским санкциям.