Москва, 28 апреля, 2022, 19:46 — ИА Регнум. У России есть чем ответить США на конфискацию собственности, отметил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вячеслав Никонов

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«У нас есть чем ответить Америке. Очевидно — если там будет конфискация нашей собственности, то в России будет конфискация их собственности: ее здесь больше. Гораздо больше», — отметил Никонов в телеграм-канале.

«Нам не разрешали инвестировать в США, а мы разрешали инвестировать в нашу страну. И нам есть что национализировать, конфисковать и передавать на восстановление Донбасса», — подчеркнул парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Белый дом изучает возможность конфискации и передачи Украине замороженных в США резервов Банка России.