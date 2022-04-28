Бишкек, , 14:56 — REGNUM Информация о поставках патронов не соответствует действительности, — заместитель директора ГП «Бишкекский штамповочный завод» Алмаз Акматалиев прокомментировал ИА REGNUM сообщения ряда СМИ и ТГ-каналов о том, что Польша, через турецкую компанию обратилась к киргизским оружейникам с заказов на поставку крупной партии боеприпасов для армии Украины.

Пулеметная лента 7,62 (сс) Micha Niskin

«Не было никакого заказа, тем более для Украины. Более того, Украина с 2014 года и раннее обращалась к нам неоднократно — мы всегда говорим, что мы с вами работать не будем. Никогда со дня независимости Киргизии ни разу не было поставок от нашего завода.

В месяц бывает около 50 обращений и запросов. Но это не означает, что мы работаем со всеми подряд. Мы смотрим и анализируем. Работу свою и заказчиков мы согласовываем со спецслужбами, требуя от потенциального заказчика соответствующие документы — такие как сертификат конечного пользователя», — рассказал Алмаз Акматалиев.

Также заместитель директора ГП «Бишкекский штамповочный завод» подчеркнул, что «с 2021 года мы боевые патроны еще не выпускали. На боевые патроны мы не брали еще ни одного заказа. Мы осваиваем спортивно-охотничий рынок».

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Отметим, что в 2019 году директор «Бишкекского штамповочного завода» Бактыбек Турдубеков так описывал процедуру согласований перед изготовлением и поставкой боеприпасов.

«Если какое-либо государство покупает у нас продукцию, то его министерство обороны должно выдать сертификат конечного пользователя — это самый основной документ, который требуют наши государственные органы. Конечным заказчиком обычно выступает министерство обороны, министерство внутренних дел или другие силовые структуры того государства.

Мы производим спецпродукцию для их нужд. Именно сертификат конечного пользователя проходит очень долгую процедуру проверки. Мы обращаемся по дипломатическим каналам (Министерство иностранных дел, посольства). МИД того государства, которое выступает заказчиком, в свою очередь согласовывает документы с Минобороны, которое дает подтверждение. После подтверждений мы получаем здесь от нашего оборонного ведомства экспертное заключение и Министерство экономики на его основании выдает нам экспортную лицензию. После получения этих документов мы можем отгружать продукцию».