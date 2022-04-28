Бишкек, 28 апреля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. Одна из турецких оружейных компаний, «после настоятельных запросов польской стороны, обратилась к «Бишкекскому штамповочному заводу» со срочным заказом на 300 миллионов патронов для поставки их на Украину», — информацию об этом опубликовал ТГ-канал Рыбарь.

Патроны 7,62

По данным авторов, у «Бишкекского штамповочного завода» «запрашивают изготовление патронов калибра 7,62×39 (120 млн), 5,45×39 (120 млн), 7,62×54 (60 млн), всё — в кратчайшие сроки».

Подробности заказа телеграм-канал не сообщил, был ли заказ турецкой фирмы выполнен и была ли осуществлена поставка боеприпасов, неясно.

Как отмечает ТГ-канал «Стамбульский волк» «Упомянутый «Бишкекский штамповочный завод» покупает сырье преимущественно у Российской Федерации. У предприятия заключены договоры с Казанским пороховым заводом, Барнаульским патронным заводом и ОАО «Нытва» (Пермский край)».