Вашингтон, 4 декабря, 2023, 20:09 — ИА Регнум. Командующий объединёнными силами НАТО в Европе и Европейским командованием ВС США Кристофер Каволи не мог связаться с главкомом ВСУ Валерием Залужным во время критической фазы контрнаступления. Об этом 4 декабря написала американская газета The Washington Post со ссылкой на источники.

U. S. European Command

«Каволи не мог связаться с Залужным на протяжении некоторого периода летом, когда была критическая фаза контрнаступления», — говорится в материале.

Отмечается, что Каволи курировал большую часть усилий минобороны США по обучению и оснащению армии Украины.

Как передавало ИА Регнум, издание «Украинская правда» сообщило, что глава киевского режима Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход Залужного и мешает тому командовать армией. По информации издания, Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, из-за чего Залужный узнаёт часть информации от своих формальных подчиненных только на ставках, если узнаёт вообще.

Британская газета The Financial Times написала, что Залужный перестал появляться на публике вместе с Зеленским. Отмечается, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, при этом среди них не было Залужного.