Москва, 28 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Заморозка российских активов на Западе — опасный прецедент, так как Москва может предпринять ответные действия. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 28 апреля в ходе брифинга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что в МИД считают нелегитимной, нарушающей все принципы международного права заморозку российских активов на зарубежных счетах. Такие действия можно расценить как посягательство на суверенную собственность и «неприкрытое воровство».

«Отказ Запада от взаимодействия исключительно в правовом поле и дальнейшее усугубление ситуации с доступом государств, отдельных лиц к принадлежащим им активам лишь создает крайне опасный прецедент для всех участников Бреттон-Вудской системы», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, российский дипломат также указала на попытки американских властей вмешаться во внутренние дела России, используя интернет и социальные сети.

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