Москва, 28 апреля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти США вмешиваются во внутренние дела России в связи с ситуацией на Украине и используют для этого в том числе интернет. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 28 апреля на брифинге в Москве.

Mid.ru Мария Захарова

По её словам, внимание МИД привлекла публикация от 21 апреля на сайте американского Госдепартамента, посвящённая специальной военной операции России на Украине. В этом материале американских граждан призывают присоединиться к антироссийской пропагандистской кампании и использовать для этого инструментарий информационно-коммуникационных технологий.

«По сути… это привлечение личных средств связи, простых американцев для распространение лжи, пропаганды и фейков», — пояснила Захарова.

Она подчеркнула, что в Москве решительно осуждают действия американских властей, направленные на прямое вмешательство в частную жизнь российских граждан. Кроме того, речь идёт и о вмешательстве в частную жизнь американцев.

Читайте также: МИД РФ посоветовал Западу не испытывать терпение России