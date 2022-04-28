Москва, 28 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Киевский режим при поддержке властей США начал подготовку к масштабной киберпровокации против России. Об этом 28 апреля заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Имейте в виду, не получится выдать это за киберпреступления, совершенные с территории РФ, гражданами нашей страны, к масштабной провокации в киберсреде сейчас начата подготовка киевским режимом, США, коллективным Западом, натовскими структурами, ЕСовскими структурами, мы это фиксируем», — сказала она.

Также официальный представитель МИД РФ напомнила, что ранее вице-премьер, министр цифровой информации Украины Михаил Федоров заявил о «формировании первой в мире киберармии численностью 300 тысяч киберсолдат» и отметила, что на Украине велось «рекрутирование в кибернаемники».

Кроме того, Захарова указала, что это первый в истории случай, когда государством — членом ООН было открыто объявлено о киберагресси и ведении кибервойны.

«Речь идет о совершении более шести сотен, порядка семи сотен хакерских атак против российских и белорусских компаний, банков и учреждений, и всем этим занималось официально государство Украина», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не исключила возможности того, что скандальный украинский сайт «Миротворец» создавался при содействии Государственного департамента США.