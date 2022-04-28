Москва, 28 апреля, 2022, 13:05 — ИА Регнум. Возможности того, что скандальный украинский сайт «Миротворец» создавался при содействии Государственного департамента США, не исключила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила об этом 28 апреля на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила российский дипломат, теперь ей стало ясно, почему Вашингтон в течение стольких лет с точки зрения попечительства прикрывал сайт «Миротворец».

«Может, это их вообще разработка была, на котором (сайте — ред.) выкладывались персональные данные журналистов, общественных деятелей, политиков, которые не шли в ногу с киевским режимом и его американскими покровителями, может, это вообще тоже «ноу-хау» Госдепартамента, просто делалось все это руками соответствующих структур на Украине», — пояснила Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-спикер германского парламента Вольфганг Кубик объявил, что заявление с призывом к правительству Германии о всеобъемлющей поддержке Украины, включающей поставку тяжёлых вооружений, принял бундестаг.