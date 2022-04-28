Москва, 28 апреля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Операторы мобильной связи в России — МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2 — в апреле 2022 года повысили цены на новые тарифы, ряд и архивных тарифов закрыли, пишет 28 апреля газета «Коммерсант».

Мобильная связь

Аналитики отмечают, что на фоне военных действий на Украине и санкций Минцифры РФ и ФАС разрешили операторам повышать цены «с учетом инфляции».

В связи с этим решением в апреле в среднем услуги мобильной связи подорожали не более чем на 10%, вместе с тем инфляция в марте превысила 16%.

При этом по мнению аналитиков, дальнейшего роста цен на сотовую связь в Росии ожидать не стоит из-за высокой конкуренции между операторами.

ИА REGNUM сообщало ранее, рекомендация отказаться от безлимитных тарифов поступила российским операторам мобильной связи от Минцифры.

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