Москва, 28 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Министерство транспорта Российской Федерации разработало проект комплексной программы развития авиатранспортной отрасли страны до 2030 года, пишет 28 апреля «КоммерсантЪ».

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На реализацию программы направят 627 млрд рублей. Планируется, что парк самолётов в России пополнится на 1000 самолётов российского производства, а более половины парка иностранных самолётов пойдёт на запчасти.

В стратегии предусмотрена два сценария — базовый и дополнительный (пессимистический). В базовом предполагается, что участники рынка найдут некие каналы пополнения запчастей. И к концу 2025 года не менее 70% иностранного авиапарка останется в эксплуатации.

Пессимистический вариант предусматривает, что пополнить запас запчастей не удастся, и тогда со II полугодия 2022 года парк иностранных самолётов интенсивно сокращается, и разборка самолётов обеспечит запчастями российский авиапарк.

Как сообщало ИА REGNUM, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) начала производство отечественных пассажирских самолётов Ту-214 для замены зарубежных воздушных судов.

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