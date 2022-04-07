Москва, , 10:06 — REGNUM Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала производство отечественных пассажирских самолетов Ту-214 для замены зарубежных воздушных судов. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба ОАК со ссылкой на главу корпорации.

Ту-214ОН Dmitry Zherdin

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Кроме того, указывается, что ОАК также намерена увеличить темпы производства лайнера Ил-96, так как имеется интерес к указному самолёту со стороны российских авиакомпаний.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, председатель совета директоров крупной французской энергетической и газовой компании Engie Жан-Пьер Кламадье заявил, что Европейский союз способен заменить половину импорта российского газа в краткосрочной перспективе.