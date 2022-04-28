Лондон, 28 апреля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. НАТО необходимо сделать глобальной организацией — это позволит решать мировые проблемы. Об этом министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила 27 апреля на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус — резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

Nato.int Саммит НАТО

Она уточнила, что говорит не о принятии в состав Североатлантического альянса стран из других регионов, а о «глобальном видении».

«Я имею в ввиду, что у НАТО должно быть глобальное видение, готовность решать глобальные угрозы», — сказала Трасс.

Глава британского МИД подчеркнула, что политика открытых дверей НАТО неприкосновенна. Также отвергается ложный выбор между Евроатлантической и Индо-Тихоокеанской безопасностью, так как в современном мире нужны они обе.

Трасс призвала продолжить поставки Киеву вооружений и заявила, что настало «время для смелости, а не для осторожности». Украина должна получить тяжёлое вооружение, танки и самолёты, при этом санкционное давление на Россию следует усилить, добавила она.

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