Лондон, , 09:10 — REGNUM Власти Китая должны «играть по правилам», если они не хотят, чтобы в отношении Пекина были введены санкции наподобие антироссийских. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

Лиз Трасс Tom Witham

«Китай не является непроницаемым. Говоря о подъеме Китая как о неизбежности, мы сами делаем работу за них. На самом деле его подъем не является неизбежным. Он не продолжит расти, если (Пекин) не будет играть по правилам», — сказала она на пасхальном банкете в Мэншн-Хаус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что властями США и Австралии предпринимаются попытки по реализации на юге Тихого океана принципов «новой доктрины Монро».

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