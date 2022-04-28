Лондон, 28 апреля 2022, 09:10 — REGNUM Власти Китая должны «играть по правилам», если они не хотят, чтобы в отношении Пекина были введены санкции наподобие антироссийских. Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что властями США и Австралии предпринимаются попытки по реализации на юге Тихого океана принципов «новой доктрины Монро».
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