Пекин, , 13:56 — REGNUM Попытки по реализации на юге Тихого океана принципов «новой доктрины Монро» предпринимаются властями США и Австралии. Об этом 27 апреля заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Ван Вэньбинь Fmprc.gov.cn

«США и Австралия должны уважать свободу и право островных государств на юге Тихого океана проводить независимую политику в сфере дипломатии и сотрудничества. Попытки провозгласить в южной части Тихого океана новую доктрину Монро непопулярны и не добьются успеха», — сказал он.

Также Ван Вэньбинь отметил, что сотрудничество Китая и Соломоновых Островов в сфере безопасности является в полной мере соответствующим международному праву и добавил, что США и Австралия проводят в отношении Пекина политику двойных стандартов.

Кроме того, китайский дипломат утончил, что заключение между Австралией, Великобританией и США трехстороннего соглашения AUKUS, в котором предусматривается передача Канберре технологий строительства атомных подводных лодок, «открыло ящик Пандоры в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Отметим, доктрина Монро была сформулирована в США в начале XIX века и в ее основе лежит мысль о недопустимости вовлечения стран Западного полушария в конфликты европейских государств и вмешательства европейских держав во внутренние дела стран Западного полушария. При этом практически она часто была оправданием лидерства США в регионе, а также американского вмешательства во внутренние дела других стран и экспансионизма.