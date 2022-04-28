Москва, 28 апреля, 2022, 08:52 — ИА Регнум. Роскачество проверило рынок молочных сосисок в России. В исследование в основном вошли региональные марки молочных сосисок, сообщили в пресс-службе ведомства.

TOrange.biz Сосиски

В ходе исследования выяснило, что качество 76% образцов сосисок улучшилось. При этом у некоторых производителей остаются проблемы с соблюдением санитарно-гигиенических требований. В восьми торговых марках сосисок из 51 исследованных выявлено повышенное количество микроорганизмов.

Роскачество не выявило прямую зависимость качества молочных сосисок от цены. То есть дорогие сосиски не означает, что они качественные. Например, сосиски «Мясная классика» стоимостью 25 рублей за 100 граммов признаны высококачественными, а в самых дорогих сосисках «Снежана» стоимостью 85,80 рубля за 100 граммов обнаружено повышенное количество микроорганизмов.

Также цена не зависит от мясной составляющей. Так сосиски, в составе которых на первом месте указано мясо птицы механической обвалки (то есть этого ингредиента больше всего в составе), стоили на момент закупки 31,09 рубля за 100 граммов.

Как сообщало ИА REGNUM, при выборе сосисок следует отдавать предпочтение продукции, произведенной по ГОСТ.

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