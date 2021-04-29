Москва, , 15:19 — REGNUM Один из любимых продуктов российских потребителей — сосиски — выпускают многие мясокомбинаты. Но при выборе сосисок следует отдавать предпочтение продукции, произведенной по ГОСТ, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры ресторанного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

«Сосиски таких наименований, как «Говяжьи», «Сливочные», «Любительские», «Молочные», «Русские», «Особые». «Молочные», «Сливочные», производят в соответствии с требованиями ГОСТ 23 670−2019 «Изделия колбасные вареные мясные. Технические условия».

Продукцию других фантазийных наименований выпускают по собственным нормативным документам техническим условиям (ТУ) и стандартам организаций (СТО). При выпуске сосисок «Сливочные» производитель вправе руководствоваться как ГОСТ, так и ТУ, СТО, поскольку действие этой документации распространяется на продукцию, созданную по основному рецептурному компоненту, в данном случае, сливок. Количество сливок в рецептуре производитель устанавливает самостоятельно.

Сосиски «Сливочные» относятся к категории Б и должны содержать от 40,0 до 60,0% мышечной ткани говядины и свинины, причем говядины должно быть не менее 50%, а свинины в 2,5 раза меньше. Некоторые производители экономят на более дорогой говядине и добавляют ее намного меньше или не добавляют совсем, что является фальсификацией и грубейшим нарушением.

Кроме мяса в рецептуру входят сливки 20% жирности, воду, соль, сахар, различные виды перца, мускатный орех, аскорбиновую кислоту в качестве антиокислителя, и фиксатор окраски нитрит натрия.

Такие компоненты, как мясо птицы, растительные и животные белки, различные виды загустителей (каррагинан, крахмал, камеди, клетчатка), усилители вкуса, консерванты, красители и ароматизаторы, в данной продукции не допускаются.

Но это требование справедливо для сосисок, которые изготовлены по ГОСТ. В случае производства продукции по ТУ или СТО достаточно вынести на маркировку достоверный состав и добавление всех вышеуказанных компонентов станет вполне законным.

При выборе сосисок следует отдавать предпочтение продукции, произведенной по ГОСТ, поскольку это гарантирует соблюдение производителем рецептуры и отсутствие более дешевых заменителей.

Но, к сожалению, отдельные нарушения обнаруживаются при исследовании качества и гостовской продукции. Так, эксперты Роскачества при оценке сосисок «Сливочные» популярных торговых марок обнаружили полную или частичную замену говядины на свинину, недовложение сливок и замену их на молоко, несоответствие массовой доли жира требованиям стандарта.

Серьезным нарушением, выявленным в результате экспертной оценке, является обнаружение в продукте анаэробных спорообразующих микроорганизмов — сульфитредуцирующих клостридий, что свидетельствует о нарушении на производстве технологии, в частности температуры варки сосисок, или санитарно-гигиенического режима.

Поэтому сосиски какой бы торговой марки, какого бы наименования покупатель ни приобрел, следует помнить о том, что есть их в сыром виде нельзя! Это может стать причиной пищевого отравления», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты Роскачества исследовали сосиски «Сливочные» 20 российских марок. Четверть исследованной продукции оказалась с нарушениями по безопасности.

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