Тбилиси, , 00:49 — REGNUM Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе не присутствует на совещании министров обороны НАТО и стран-партнёров блока в немецком Рамштайне, сообщает 27 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Офис министра обороны Грузии сегодня воздержался от подробных объяснений. Единственное, что можно сказать наверняка, так это то, что Грузия была вне международного сообщества, которое собралось, чтобы поддержать Украину, считает телеканал.

То, что Бурчуладзе не пригласили на встречу стран-членов и партнеров НАТО в Германии, эксперты считают явным изменении политического вектора грузинского правительства.

Напомним, что на американской авиабазе Рамштайн в Германии под руководством министра обороны США Ллойда Остина прошло совещание с участием 40 глав оборонных ведомств стран-членов НАТО и стран-партнёров альянса.