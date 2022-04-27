Берлин, 27 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Россию, прекратив поставки газа в Польшу и Болгарию, проявила себя в качестве ненадёжного партнёра в вопросе импорта газа в долгосрочной перспективе. Об этом 27 апреля в ходе брифинга заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

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«Мы приняли к сведению то, что в случае Польши и Болгарии произошла остановка поставок газа. Это ещё больше показывает, что на Россию как на поставщика энергоносителей нельзя положиться в долгосрочной перспективе», — цитирует ТАСС Хебештрайта.

Он подчеркнул, что в настоящее время газоснабжение Германии обеспечено.

«Мы исходим из того, что будут соблюдаться, с одной стороны, санкции, с другой, что оплата будет возможной в евро, — сказал он. — Посмотрим, будет ли обеспечиваться то, что было согласовано».

При этом представитель германского правительства указал на необходимость для ФРГ двигаться в направлении снижения зависимости от России в вопросе поставок энергоресурсов. По его словам, «чем быстрее это произойдёт, тем лучше».

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле в рублях.

В этой связи премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что «нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок» газа в Польшу доказывает, что Россия является «абсолютно ненадёжным торговым партнёром». Он также подчеркнул, что Евросоюз должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России.

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