Брюссель, , 11:34 — REGNUM Заявление компании «Газпром» о прекращении поставок газа в страны Евросоюза является попыткой шантажа, и это неприемлемо. Об этом заявила 27 апреля глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

«Заявление Газпрома о прекращении поставок газа потребителям в Европе в одностороннем порядке является очередной попыткой России использовать газ в качестве инструмента шантажа», — сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что это неоправданно и неприемлемо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром полностью прекратил поставлять российский газ болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Польша и Болгария не оплатили газ рублями в установленный срок.

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