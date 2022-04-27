Начало марта (6-10 марта) продолжилось праздничной суетой, это сказалось и на прессе Свердловской области. Нежданно на страницы вернулась тема дефицита продовольственных товаров: сахара и спичек, а также птичьего гриппа. К относительно новым вопросам относится подготовка к половодью.

"Что такое ТОС и зачем он нужен?" Об этом спрашивает еженедельник "Городские куранты" и в свежем номере за 10 марта пытается ответить на этот вопрос. "В словосочетании "местное самоуправление" - обе части одинаково важны", - справедливо отмечает газета. - От других форм власти оно отличается максимальным участием населения, объединенного в различные организации". "Городские куранты" дают подробную выдержку из закона - что такое ТОС. И далее следует анализ ситуации: "В Чкаловском районе Екатеринбурга уже действуют четыре жилтоварищества, ещё пять находятся в стадии создания". Какими полномочиями и правами наделены Территориальные общественные объединения жильцов, какими нормативными актами регулируется их деятельность - можно узнать из свежего номера "Городских курантов".

"Коммерсант-Урал" сообщает 7 марта: "Дело "ВСМПО-Ависмы" дошло до Лондона". Как стало известно "Ъ", группа компаний " Ренова " решила сосредоточить усилия по получению контроля над ОАО "Корпорация " ВСМПО-Ависма " через Лондонский суд международного арбитража. "Как утверждают в "Ренове", разбирательства в других арбитражных судах теперь отходят на второй план, - продолжает газета. - Таким образом, компания может снять арест с 70% акций "ВСМПО-Ависмы", наложенный ею в качестве обеспечительной меры в Свердловском арбитражном суде. Коммерсант отмечает, что даже временное снятие ареста с акций компании дает возможность акционерам "ВСМПО-Ависмы" продать свои бумаги. В числе покупателей называют и госпредприятие "Рособоронэкспорт".

Виктор Клочков, обозреватель "Уральского рабочего" посвящает свой комментарий 7 марта результатам соляного бума. "Обессоливание организма" озаглавлен его материал на второй полосе газеты. Он приоткрывает тайну: "Оказывается, российские соледобытчики давно недовольны тем, что украинский поставщик - предприятие "Артёмсоль" - занимает от 50 до 90% российского рынка: цена украинской соли фактически равна стоимости упаковки, в которую она расфасована, что не оставляет российским конкурентам никаких шансов. Причину низкой стоимости украинской соли российские конкуренты видят в том, что её зачастую ввозят без уплаты таможенных сборов. Теперь же, после искусственно вызванной соляной лихорадки, российская соль сможет конкурировать с вмиг подорожавшей украинской. Снижение цен на соль вряд ли произойдёт скоро".

Угрожает ли птичий грипп Среднему Уралу? Этим вопросом задаётся 10 марта "Комсомольская правда-Екатеринбург". В публикации отмечается: "Вся сельская промышленность Свердловской области держится на птицефермах. Средний Урал - лидер в России по производству мяса птицы и яиц. А потому, случись что, промышленность Свердловской области пострадает всерьёз". Какие меры предлагают власти, чтобы избежать эпидемии, и что о предлагаемых мерах думают сами производители, рассказывает "Комсомолка".

Чем выше уровень автомобилизации населения, тем дороже каждый квадратный метр жилой площади. Этот факт отмечает газета "Уральский рабочий" на 4 полосе номера за 10 марта. "Количество автомобилей в городе растёт значительно быстрее, чем рассчитывали власти. Так, в генплане развития Екатеринбурга в 2010 году указано количество автомобилей 180 штук на тысячу жителей. Между тем, уже сейчас у нас в городе 230 машин на тысячу человек. При этом, если к 2010 протяжённость городских трасс - всё по тому же плану - должна составлять полторы тысячи километров, а у нас сейчас - только 850. Не удивительно, что весь городской транспорт на этих дорогах просто не умещается", - подводит итог издание.

В рубрике "Эпидемия потребительской истерии" "АиФ-Урал" 7 марта сообщает: "Спички исчезли". "Первый тревожный звонок поступил в "АиФ" из Североуральска: "Вы будете смеяться, но у нас в магазинах пропали спички. Если можно - разберитесь, что за шутки", - просила читательница. В администрации Североуральска винят всё тех же пенсионеров - говорят, они теперь оптом скупают спички, готовясь к худшим временам. Между тем, поставщики Ивделя, Красноуфимска и Кушвы ждут, что в ближайшее время исчезнет с прилавков что-нибудь ещё". Корреспондент газеты отметил: "В очередях поговаривают, что вскоре исчезнут с прилавков крупы - и, пожалуйста, новый виток паники - потихоньку начинают подбирать и крупу".

"Екатеринбургских детдомовцев учат, как повторить успехи известных сирот", - пишет газета "Время новостей" 9 марта. Справочник по выживанию без поддержки государства получат в качестве подарка на выпускной екатеринбургские сироты. Материалы для книги "Сделаю сам" готовили сами детдомовцы. В ней описано, как прожить на полторы тысячи рублей в месяц, где можно бесплатно переночевать и как из низов общества выбиться в региональные лидеры.

Спасатели Свердловской области готовятся к весеннему половодью. В статье "Коварный лёд" 7 марта "Уральский рабочий" рассказывает: "Синоптики обещают наступление тёплой весны сразу после 8 марта. Гидротехнические сооружения, в том числе мосты, плотины, готовы к весне на 90%, рапортуют в областном МЧС, однако всё равно готовятся к обильному паводку: из-за того, что снег этой зимой выпал поздно, земля успела промёрзнуть достаточно глубоко, когда наступит тепло, почва не сможет сразу впитать большое количество талой воды, и вода уйдёт в реки...".

"Свердловчанин два года пробыл в дагестанском рабстве. Сбежать Петру удалось только с третьей попытки, до Екатеринбурга он добрался без документов и денег, предъявляя милиционерам объявление со своим фото, что в 2003 он пропал без вести и объявлен в розыск. Петра приютили в одном из городских храмов, он встал на учёт в бюро трудоустройства и пытается заработать на билет домой - на север области", рассказывает подробности "АиФ-Урал".