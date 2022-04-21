Харьков, Украина, 21 апреля 2022, 09:54 — REGNUM Референдум или опрос граждан о политическом будущем региона может состояться на освобождённых территориях Харьковской области. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобождённой территории региона Виталий Ганчев.

Харьков. Украина
Харьков. Украина
Victor Vizu

По его словам, в демократическом обществе выбор остаётся в первую очередь за населением. Сейчас у жителей прижился термин «новая Украина», так они называют какую-то другую для себя Украину, свободную «от всего того, что они видели последние восемь лет».

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сказал Ганчев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, мирная жизнь налаживается в городе Балаклея под Харьковом. На днях российские военнослужащие доставили туда более 30 тонн гуманитарной помощи.

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