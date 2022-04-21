Харьков, Украина, , 09:54 — REGNUM Референдум или опрос граждан о политическом будущем региона может состояться на освобождённых территориях Харьковской области. Об этом заявил глава временной гражданской администрации освобождённой территории региона Виталий Ганчев.

Харьков. Украина Victor Vizu

По его словам, в демократическом обществе выбор остаётся в первую очередь за населением. Сейчас у жителей прижился термин «новая Украина», так они называют какую-то другую для себя Украину, свободную «от всего того, что они видели последние восемь лет».

«Поэтому, я думаю, когда вся территория будет денацифицирована и освобождена, тогда будет принято решение о проведении, скорее всего, среди населения, опроса, референдума, и далее будем принимать решение», — сказал Ганчев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, мирная жизнь налаживается в городе Балаклея под Харьковом. На днях российские военнослужащие доставили туда более 30 тонн гуманитарной помощи.

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