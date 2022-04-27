Берлин, , 15:10 — REGNUM По мнению министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, поставки киевскому режиму тяжелых видов вооружений якобы не делают страны Запада стороной конфликта на Украине. Она заявила об этом 27 апреля во время своего выступления в бундестаге.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

«С точки зрения международного права то, что мы поставляем тут, независимо от того, большое это или маленькое… не является вступлением в войну», — сказала она, добавив, что в этом случае западные страны якобы поддерживают «право Украины на самооборону», которое зафиксировано в 51-й статье хартии ООН.

Кроме того, Бербок уточнила, что Запад считает поставки Киеву оружия правильным и добавила, что поэтому западные страны также считают поставки тяжелых вооружений украинским боевикам правильными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовное дело против губернатора Николаевской области Украины Виталия Кима по факту его призывов к осуществлению экстремистской деятельности возбудила Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР).