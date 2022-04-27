Донецк, , 14:38 — REGNUM Уголовное дело против губернатора Николаевской области Украины Виталия Кима по факту его призывов к осуществлению экстремистской деятельности возбудила Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба генпрокуратуры ДНР.

«Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении председателя Николаевской областной государственной администрации Виталия Кима. Дело расследуется по факту публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что, по данным генпрокуратуры ДНР, 21 апреля в эфире украинского телеканала «Украина 24» выступил с призывами к экстремистской деятельности – «совершению особо тяжких преступлений – убийств по мотивам национальной ненависти».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретных договорённостей об участии ООН и МККК в эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе пока нет.