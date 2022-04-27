Москва, 27 апреля, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Основным драйвером роста цен в мире, в том числе и в США, является продовольственная инфляция, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Pixabay.com Продукты

«С начала пандемии коронавируса цены на продовольствие растут во всех странах. В марте 2022 года

Индекс продовольственных цен Всемирной продовольственной организации (ФАО) вырос на 12,6% по сравнению с февралем и достиг максимального значения за все время своего существования (с 1990 года).

Мировые цены на пшеницу в марте выросли на 19,7%. Это связано, в частности, с сохраняющейся засухой в США, в результате которой цены на эталонную американскую пшеницу повысились в марте на 26% (на 78% по сравнению со значением годом ранее).

Рост цен на зерновые приводит к повышению цен на корма и, следовательно, к удорожанию мяса и птицы, молочных продуктов, яиц и др. товаров на внутреннем рынке США.

Повышение мировых цен на удобрения также вносит свой вклад в продовольственную инфляцию в стране.

Второй основной драйвер инфляции — разрывы логистических цепочек и удорожание топлива, способствующие росту цен на все товары на американском рынке.

Кроме этого, повышение цен на нефть подталкивает вверх цены на продукцию нефтехимии, что отражается на стоимости упаковки товаров (пластик, целлофан и пр.) и, в итоге, на потребительских ценах.

Инфляцию на непродовольственные потребительские товары также ускоряет рост цен на металлы и строительные материалы.

В дальнейшем темпы инфляции в США будут определяться ценами на продовольствие, которые существенно зависят от погодных условий.

Также на цены американской мясной продукции будет влиять спрос со стороны Китая, Гонконга, Южной Кореи и Мексики, существенно выросший в начале текущего года.

Уровень и динамика мировых цен на топливо продолжат оказывать решающее влияние на уровень инфляции в США», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, американская газета The Washington Post писала, что в результате ситуации на Украине в США произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов.

Читайте также: Цены на продукты питания в США достигли рекорда с начала 1980-х годов – WP