Вашингтон, , 10:11 — REGNUM В результате ситуации на Украине в США произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов. Об этом 27 апреля сообщает американская газета The Washington Post.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В начале недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже превысили восемь долларов за бушель, что стало рекордным показателем почти за десятилетие», — говорится в материале издания.

Также автор статьи объясняет, что это, как он считает, произошло по нескольким причинам. Первой из них он называет сделанное в середине апреля обещание президента США Джо Байдена разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что, как предполагается, должно способствовать снижению розничных цен на топливо, однако в действительности приведет к вреду для окружающей среды и подорожанию продуктов.

При этом автор материала пояснил, что для выработки этанола нужна кукуруза, которая обычно используется для производства продуктов питания и корма скоту.

«Учитывая, что 60% связанных со скотоводством издержек приходятся на корма, специалисты ожидают подорожания говядины, свинины, птицы и некоторых видов рыбы», — отмечается в статье.

Кроме того, добавляется, что также на подорожание цены мяса повлияет рост цен на удобрения, который связан с ситуацией на Украине.

Помимо этого, автор статьи отнес к другим факторам, которые окажут влияние на рост цен на продукты питания в США, птичий грипп, засуху в штате Калифорния и пробки на границе страны с Мексикой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что власти Польши больше не будут покупать природный газ из России.