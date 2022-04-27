Москва, , 14:19 — REGNUM Честь и хвала руководству России, что оно начало борьбу с агрессией расистского Запада, но эту борьбу оно обязано довести до успешного результата и для нашей страны, и для всего мира, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 27 апреля, комментируя высказывания заместителя министра иностранных дел России Александра Панкина.

Кремль

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Как сообщалось ранее, Панкин заявил, что санкционное давление на Россию основано на лжи и лицемерии, а Москва призывает к созданию и поддержанию справедливого экономического миропорядка.

« Экономическое давление, которое испытывает сегодня на себе наша страна, — это результат той самой претензии США и их союзников на исключительность, о которой вчера говорил в беседе с Генеральным секретарём ООН президент Путин. К легальным санкциям, вводить которые имеет право только Совет Безопасности ООН, оно не имеет никакого отношения; оно противоречит международному праву в принципе.

Тем не менее, всякая страна может выстраивать свои торгово-экономические отношения с другой страной так, как она считает нужным. Сегодня же мы наблюдаем принуждение государств планеты к следованию политическому курсу США без учёта их интересов и положения. Принуждают и союзников, и тех, кто официально союзниками не является, но зависим.

Возможности, которые совокупный Запад задействует сегодня для сохранения своего господства, а борьба с Россией есть борьба именно за сохранение права доминировать, были приобретены США и ведущими западноевропейскими странами преимущественно после прекращения существования СССР. Даже Китай и Индия попали в сильную зависимость от Запада и вынуждены действовать сегодня с учётом этого обстоятельства.

Тем не менее, положение, когда Запад, нарушая международное право, устанавливает порядки, выгодные только ему, не может устраивать нормальных людей, не компрадоров, ни в одной стране мира. Желание и готовность противостоять Западу, наказать его, мы видим сегодня и в Китае, и в Индии, и в других государствах Азии, Африки и Латинской Америки.