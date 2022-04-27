Братислава, 27 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Словакия продолжит осуществлять платежи за покупаемый у России газ в евро. Об этом 27 апреля заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

В сообщении в соцсети он напомнил, что компания «Словацкая газовая промышленность» имеет долгосрочный контракт с Газпромом, и платежи за «приобретённый газ будут производиться в евро в соответствии с согласованными правилами и рекомендациями Европейской комиссии».

Он также подчеркнул, что Евросоюз должен как можно скорее избавиться от энергетической зависимости от России.

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«Нынешнее произвольное и необоснованное прекращение поставок газа в Польшу доказывает, что она является абсолютно ненадёжным торговым партнёром», — считает Хегер.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле в рублях.