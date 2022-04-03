Братислава, , 16:09 — REGNUM Власти Словакии сообщили о принципиальной готовности этой восточноевропейской страны к оплате в рублях за поставки российского газа.

Флаг Словакии Pixabay.com

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«Если есть условие платить рублем, то платим рублем», — приводит «Прайм» слова министра экономики Словакии Рихарда Сулика, сказанные в эфире словацкого телевидения.

По данным министра, российский газ занимает 85% в общем объёме поставок этого топлива в Словакию, поэтому Братислава будет придерживаться прагматичной позиции в вопросе оплаты за газ. Сулик заявил о невозможности одномоментно отказаться от поставок газа из России.

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Напомним, Россия рассчитывает на здравый смысл контрагентов в Европе, которые приобретают газ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.