Анкара, 27 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. Турецкие власти надеются, что в ближайшие дни президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский проведут переговоры по предложению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр национальной обороны страны Хулуси Акар, сообщает его пресс-служба.

Турция

По его словам, позиция президента Турции заключается в том, чтобы как можно скорее обеспечить прекращение огня на Украине. В Анталье прошёл дипломатический форум с участием глав МИД России и Украины, позже состоялись встречи делегаций в Стамбуле, кроме того, Эрдоган не раз говорил по телефону и с Путиным, и с Зеленским.

«Мы надеемся, что, несмотря на некоторые трудности, в ближайшие дни, возможно, с предложениями нашего президента, удастся сойтись двум лидерам», — заявил Акар.

Он подчеркнул, что Турция продолжает вносить свой вклад в урегулирование конфликта, в том числе выступает посредником. Гуманитарная ситуация становится всё хуже и хуже, прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее.

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